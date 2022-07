Convênio entre Estado e Prefeitura de Sena Madureira garante revitalização da Rua Augusto Vasconcelos

- Publicidade -

O Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), em parceria com a Prefeitura de Sena Madureira, iniciou a revitalização da Rua Augusto Vasconcelos, via que dá acesso à Escola Siqueira de Menezes, ao Quartel da Polícia Militar e à sede do Corpo de Bombeiros.

O titular da Seinfra, Cirleudo Alencar, enfatizou a importância das obras de infraestrutura. “O trabalho de recuperação da malha viária da cidade é necessário para garantir trafegabilidade nos pontos que mais precisam”, afirmou Alencar.

O Prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, informou que a via será recuperada de uma ponta a outra, totalizando 470 metros de extensão.

“Neste primeiro momento, a empresa vencedora do processo de licitação, executa o trabalho de base e sub-base para, em seguida, realizar a pavimentação asfáltica”, ressaltou o gestor.