CONSULTA dos valores esquecidos: Descubra se você pode sacar algum valor

Muitas pessoas podem estar precisando de um dinheiro extra neste momento de alta da inflação e aumento do preço de itens básicos que o país atravessa. Dessa maneira, lembrar que possui valores esquecidos que podem ser resgatados pode representar um dinheiro a mais, que pode ser utilizado para equilibrar as contas do mês.

Hoje em dia há uma grande quantia nos fundos do PIS/Pasep e também no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Sendo assim, o banco da Caixa Econômica Federal está sendo a instituição responsável por liberar a consulta aos valores. Caso a pessoa tenha algum em conta, ela poderá sacar.

Saque-Aniversário do FGTS

Uma das possibilidade de ter valores disponíveis para saque diz respeito à conta do FGTS. Entretanto, não são todos trabalhadores que poderão sacar, mas sim aqueles que fizeram a adesão ao saque-aniversário e nasceram entre os meses de maio a julho.

A princípio, as quantias podem variar entre R$ 50 a até R$ 2,9 mil, a depender do quanto o trabalhador tenha salvo em conta.

Contudo, é importante destacar que a modalidade do saque-aniversário é uma opção do trabalhador. Porém, caso ele escolha por aderir a ela, perde-se o direito ao saque tradicional de rescisão, na hipótese de ocorrer um episódio de demissão sem que haja a apresentação de justa causa. Nesta situação, mantém-se apenas a multa rescisória de 40%.

Valores esquecidos do PIS/Pasep

O PIS/Pasep (Programa de Integração Social e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) são duas medidas que permitem aos trabalhadores realizarem contribuições de impostos e tributárias. Com as quantias pagas é possível cobrir os valores de abonos salariais, seguro-desemprego, dentre outros.

Assim, muitas pessoas possuem valores esquecidos em suas contas do PIS/Pasep e, agora, haverá a possibilidade de sacar os recursos caso a pessoa deseje. Os recursos são referentes aos abonos salariais dos anos base de 2019 e 2020.

Para ter direito a receber o valor, será preciso se enquadrar nos seguintes requisitos: o primeiro deles é ter desempenhado atividades de trabalho nos anos de referência acima, por um período mínimo de 30 dias, bem como ter recebido um salário médio de no máximo 2 salários mínimos.

Outros requisitos incluem ter inscrição PIS/Pasep há, ao menos, 5 anos e que os dados estejam inseridos no e-Social ou RAIS corretamente, atribuição do empregador.

Para consultar e saber se há valores a serem resgatados, os interessados possuem algumas opções. Uma delas é ligar para o número 158 e conversar com a Central Alô Trabalho.

Por outro lado, é possível também pelo aplicativo da Carteira Digital de Trabalho, disponível para download por meio do seguinte link: https://bityli.com/NdhrOJ.

NOVO valor que os trabalhadores podem sacar

Os trabalhadores podem ter direito a receber repasses de um novo valor, que já se encontra disponível para acessado. Assim, fala-se do lucro do FGTS, modalidade que permite aos trabalhadores receberem uma parte da rentabilidade referente ao dinheiro presente nas contas do fundo.

Para consultar, há três maneiras. A primeiras delas é ir a uma agência da Caixa. A segunda, é acessar o aplicativo ou site oficial do FGTS e seguir as orientações. Para acessar o site, o endereço é: https://fgts.caixa.gov.br/. Já para o aplicativo, é o: https://bityli.com/qzXXd.

Outro modo é ligar para a Central de Atendimento, pelo número de telefone 0800-726-0101.