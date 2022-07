Conselho Municipal da Mulher é reativado pela Prefeitura de Rio Branco

- Publicidade -

Na tarde da última quinta-feira (21), foi realizada, na sede dos Conselhos Municipais de Direitos de Rio Branco, a 5ª reunião do Conselho das Mulheres, que há pelo menos três anos estava desativado. As participantes trataram sobre pautas relevantes, focadas no direito e resguardo das mulheres do município.

Valéria Holanda, presidente do Conselho da Mulher, conta que o prefeito Tião Bocalom, logo que tomou ciência da situação, foi atrás das medidas necessárias para a sua reativação.

“Logo que soube que o Conselho estava desativado, quis reativar. Porque o prefeito é a favor da mulher, ele se preocupa e sempre foi preocupado com a causa das mulheres, então, ele solicitou que imediatamente o Conselho fosse reativado”, disse.

Além disso, Valéria explica a importância desse Conselho para as mulheres, principalmente em relação aos altos índices de feminicídio no município.

“A reativação do Conselho da Mulher é muito importante, devido às políticas públicas para as nossas mulheres acreanas, já que em nosso estado temos o feminicídio, que está muito gritante”, finaliza a presidente.

Cristina Maia é gerente do Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres, ela conta que nessa reunião foram decididas algumas pautas relevantes para o movimento, dentre elas a programação do Agosto Lilás, mês dedicado à campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher.

“Nos reunimos para decidir algumas pautas, dentre elas o Agosto Lilás, onde é justamente o aniversário de 16 anos da Lei Maria da Penha no combate a violência contra a mulher… E é por isso que estamos aqui, para discutirmos pautas de políticas de garantia dos direitos das mulheres”.

Vale ressaltar que qualquer pessoa pode denunciar crime de violência contra a mulher através dos números 100 ou 180.

Fonte/ Jornal O Rio Branco