Conhecida como Vovó Fitness, fisiculturista de 53 anos reclama de ‘gostosofobia’ em academia

- Publicidade -

Ao que parece, o termo “gostosofobia” vai mesmo fazer parte do nosso dia a dia. A nova vítima é Andréa Sunshine, conhecida como Vovó Fitness. Radicada na Inglaterra, aos 53 anos, ela ficou famosa com as postagens que faz de seus treinos no Instagram, e diz que foi constrangida por um funcionário de uma grande rede de academias no Brasil, dentro de uma unidade em Búzios, na Região dos Lagos. A situação aconteceu durante o já corriqueiro treino de três horas de Sunshine.

“No dia 17 de junho, tive um treino maravilhoso e fiz as minhas imagens para as postagens no Instagram. Mas, para a minha surpresa, no sábado, 18, fui abordada durante a metade das minhas atividades por um funcionário que se dizia gerente”, conta.

Segundo a Vovó Fitness, o colaborador a constrangeu de uma maneira que considerou preconceituosa. “Por conta do meu trabalho internacional reconhecido como influencer fitness, estava gravando imagens de mais um dia de treino. Não quero discutir política interna, apesar de achar a deles obsoleta, pois estamos na era digital e todos os simpatizantes e influencers dessa área fazem postagens de suas rotinas em academias espalhadas pelo mundo todo. Mas, sim, o constrangimento preconceituoso de ‘gostosofobia’. Talvez, se fosse um homem, a conduta teria sido mais respeitosa e gentil. Me senti diminuída e inferiorizada com todos os olhos virados para mim. A academia estava lotada! Fiquei gelada, sentindo palpitações já que estava com o meu pré-treino ativo e com a adrenalina altíssima”, relata.

Ela explicou ao funcionário que toda aquela situação iria prejudicá-la em relação ao trabalho, o que não adiantou. “Disse a ele quem eu era, porém, ficou pior. Ele pediu para ver meu Instagram, eu prontamente mostrei, e ele reagiu com um ar de desdém e soltou um: ‘ah, você é famosa… Mas, me desculpe, não pode gravar’”, narra Sunshine, que denunciou a academia nos órgãos de defesa do consumidor: “Por que me constranger ainda mais e tornar mais longo o processo? Por que não me chamou em um canto? Ou não me deu um toque discretamente na saída? Senti um enorme desconforto e constrangimento”.

Fonte/ Portal Yahoo.com