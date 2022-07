Conheça o Tonhão, funcionário do SBT que ganhou R$ 100 mil do apresentador Ratinho

- Publicidade -

O Gol Show da última terça-feira (19) foi repleto de surpresas e diversão! O apresentador Ratinho finalmente conseguiu premiar um participante com o valor de R$ 100 mil. O sortudo da vez foi o colaborador do SBT, Antonio Soares de Souza, mais conhecido como Tonhão.

Durante o Programa do Ratinho, Tonhão conseguiu acertar o gol no ângulo considerado quase impossível no Gol Show e o apresentador Carlos Massa desembolsou o valor do prêmio para presentear o funcionário.

Após a grande repercussão do momento na televisão e redes sociais, Tonhão topou gravar um vídeo exclusivo para os internautas e fãs do programa que tinham vontade de conhecê-lo melhor. Assista: