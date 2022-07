Conheça as esposas de sertanejos que bombam como influencers nas redes

- Publicidade -

Shows em diferentes cidades, multidões de fãs, altos cachês e ostentação. A rotina dos cantores sertanejos é um prato cheio para as pessoas que adoram acompanhar o dia a dia de celebridades. Na maioria das vezes, o interesse nos famosos acaba se estendendo para quem compartilha a vida com eles: as esposas. Agora, muitas dessas mulheres transformaram a curiosidade de milhões de seguidores nas redes sociais em uma maneira lucrativa — e inteligente — de conquistar a interdependência financeira e fazer o próprio nome na web.

É o caso de Jessica Sabbag, companheira do cantor Antony, dupla com Gabriel. A jovem morava na Irlanda quando, numa visita de férias aos pais na cidade de Joaquim Távora, no interior do Paraná, conheceu o cantor. Foram só cinco meses para o namoro engatar e ela decidir largar o trabalho como fisioterapeuta no exterior e voltar ao Brasil para morar com o amado.

No início da relação, ainda na fase lua de mel, Jessica dedicou-se a acompanhar Antony aos shows e ajudá-lo a cuidar das próprias mídias. Mas com a chegada da pandemia de Covid-19 e a pausa nos eventos, o desejo de crescer voltou. “Chegou uma hora que eu falei: ‘Preciso caminhar por mim mesma’. Quando eu vim para o Brasil e estava dependendo só dele eu me sentia mal, com a autoestima lá embaixo”, afirma.

Para virar o jogo, abriu uma loja de lingeries com vendas on-line e divulgação virtual. O empreendimento deu certo, mas a monotonia da quarentena fez com que ela começasse a produzir vídeos bem-humorados para o TikTok. “Comecei brincando, era muito ruim, e, mesmo assim, começou a viralizar. Antes eu não gostava nem de postar fotos no Instagram, mas aí a gente acaba se empolgando. E foi natural, foi acontecendo… foi muito rápido. Em questão de cinco meses as marcas já começaram a me chamar”, afirma.

Hoje Jessica ultrapassa 1,5 milhão de seguidores no TikTok e está em contagem regressiva para o primeiro milhão também no Instagram. Antony não só a apoia como participa de muitos dos conteúdos produzidos pela curitibana. “As pessoas se identificam com a gente porque mostramos que nem tudo é tão perfeito. Tem as nossas brincadeiras de casal, eu limpando a casa, fazendo receitas… muita gente me mandou mensagem dizendo o quanto se alegrava com os nossos vídeos”, conta.

Jessica garante que, sem grande alarde, também aborda questões sociais como a igualdade de gêneros em seus vídeos: “Tem alguns tipos de vídeo que eu até me recuso a fazer, porque não condiz com a minha essência e a gente não pode regredir. Mas tudo com equilíbrio. Aqui a gente tem direitos iguais, mas eu não preciso falar para ele fazer alguma coisa, é natural. Ele já tem essa noção e eu também”.