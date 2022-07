Condutores envolvidos em acidente de trânsito são presos por dirigir sob influência de álcool

- Publicidade -

No dia 17 de julho de 2022, por volta das 17 horas, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atender a um acidente do tipo colisão traseira ocorrido na BR 317, na altura do km 417, no município de Boca do Acre-AM.

A colisão se deu entre um automóvel e um trator. No local foi constatado que ambos os veículos eram conduzidos por motoristas que haviam ingerido bebida alcoólica.

Realizado teste evidencial do etilômetro (bafômetro), o resultado indicou concentração de álcool considerado crime de trânsito (artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro).

Os dois condutores foram detidos e encaminhados à Polícia Civil.

Fonte: Ascom/PRF