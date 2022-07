Condutor de veículo perde o controle e cai encima de praça em Epitaciolândia

O fato que já deveria ter tido uma solução, seria a colocação de sinalização na rua de acesso a principal avenida da cidade, passando por detrás da praça 28 de maio. Os incidentes geralmente ocorrem no período noturno devido da falta de atenção, aliada a falta de sinalização.

No início da noite do último domingo, dia 24, um veículo VW/SpaceFox, conduzido por um senhor de 65 anos, caiu no barranco por cima de uma bicicleta. O ancião sofreu ferimento na testa e foi conduzido por socorristas do 5º Batalhão dos Bombeiros para o hospital regional Raimundo Chaar, onde foi medicado e seria liberados momentos depois.

O perigo maior seria seguido de uma tragédia, se um veículo caísse encima de pessoas, principalmente crianças e adolescentes que vão brincar na praça, principalmente nos finais de semana.

Fonte/ O Alto Acre