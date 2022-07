Concurso Receita Federal: 3 matérias são responsáveis por metade da nota; saiba quais!

- Publicidade -

Um novo concurso Receita Federal está perto de ser lançado. O certame ofertará 699 oportunidades de nível superior, sendo:

230 vagas para o cargo de Auditor Fiscal; e

469 vagas para o cargo de Analista Tributário.

Uma forma de se preparar para o novo edital é utilizar os últimos certames como base. Mas você sabia que três matérias foram responsáveis por quase metade da nota de toda a prova objetiva de Auditor (realizada em 2014)?

professor Arthur Lima demonstrou que as disciplinas de Contabilidade Geral e Avançada (19%), Direito Tributário e Previdenciário (14,3%) e Comércio Internacional e Legislação Aduaneira (14,3%) corresponderam a 47,6% do certame.

O candidato deverá fazer o mínimo nas matérias do concurso, mas conforme reforçado por Arthur Lima, o candidato deverá ter um conhecimento mais avançado nas três disciplinas citadas.

“Significa que são matérias que você não pode se dar ao luxo de ir mais ou menos. Não é só fazer o mínimo. O mínimo é importante em todas as matérias, mas é importante tentar realmente, nessas disciplinas, um conhecimento mais avançado”, afirma.

Além das disciplinas que foram responsáveis por metade da nota do último concurso Receita Federal, Arthur Lima ainda ressaltou Legislação Tributária e Direito Administrativo foram as matérias mais eliminaram candidatos no certame de 2014.

Conforme demonstrado na tabela abaixo, 125 candidatos foram classificados com nota mínima em Direito Administrativo. Já em Legislação Tributária, por sua vez, 172 aprovados foram classificados com nota mínima.

“Temos que olhar para as matérias mais importantes, mas não podemos esquecer do balanceamento. É você estar bem em todas as matérias e fazer o mínimo em todas as disciplinas”, afirmou.

Conforme já informado anteriormente, o certame está em fase de banca organizadora. Os aprovados no concurso Receita Federal farão jus a salários iniciais de até R$ 21.029,09.

Resumo concurso Receita Federal