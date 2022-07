Concurso MUNICIPAL com salários de até R$ 13,8 MIL; confira os cargos e como se inscrever

Sendo assim, este é o motivo de muitas pessoas dedicarem tanto tempo para estudar e conseguirem conquistar um espaço no funcionalismo público. As pessoas que vivem para isso são chamadas de “concurseiras”. Hoje, é possível encontrar várias chances de concursos abertas no país, inclusive para concurso municipal.

Concurso Municipal aberto

De acordo com o edital que foi divulgado pela prefeitura responsável, ao todo são 26 vagas, as quais contemplam os níveis de escolaridade de fundamental incompleto, fundamental completo, médio, técnico e também superior.

Os cargos para cada um dos níveis são:

1) Fundamental incompleto: mecânico, eletricista, motorista, leiturista e operador de máquinas.

2) Fundamental completo: pedreiro, operário e servente.

3) Nível médio: auxiliar em saúde bucal, agente administrativo, agente de combate a endemias, fiscal sanitário, agente administrativo auxiliar e instalador hidráulico

4) Técnico: técnico em informática e técnico em enfermagem.

5) Nível superior: professor nas áreas de música, artes, ciências, educação física, geografia, história, língua alemã, língua inglesa, língua portuguesa, matemática, anos iniciais, educação infantil e educador especial. Além disso, há vagas para contador, assistente social, terapeuta ocupacional, psicólogo, engenheiro civil, dentista, médico clínico geral, médico veterinário e médico saúde da família. Outros cargos contemplados são os de nutricionista, farmacêutico, controlador interno, enfermeiro municipal, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicopedagogo institucional, engenheiro ambiental, pedagogo e fiscal de tributos.

Contudo, informa-se que a validade do concurso municipal é de 2 anos. No entanto, caso a prefeitura deseje, ele pode ser renovado por igual período uma vez.

A jornada de trabalho pode ser de até 40 horas semanais e os salários variam entre R$ 1,2 mil a até R$ 13,8 mil. Ainda, os selecionados poderão contar com vale alimentação.

Como se inscrever?

Para se inscrever, os interessados devem acessar a página da FUNDATEC, banca responsável pela organização do concurso municipal da Prefeitura de Paraíso do Sul. Para isso, pode-se usar o link: https://bityli.com/ZSOHHL.

Além disso, no site será possível conferir o edital completo. Logo, recomenda-se a leitura atenta para poder verificar quais são os requisitos para cada cargo e demais informações relevantes em um processo seletivo.

Por fim, as inscrições já se encontram abertas e podem ser feitas até às 17 horas do dia 17 de agosto deste ano.