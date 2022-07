Concurso INSS: saiba como iniciar os estudos para o novo edital

- Publicidade -

O concurso INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) está em fase de escolha da organizadora. O grupo de trabalho, responsável pela escolha da empresa que ficará responsável pelo edital, tem até o dia 5 de agosto para definir a banca.

O certame será destinado ao preenchimento de 1.000 vagas para o cargo de Técnico do Seguro Social. A única exigência de escolaridade para tal especialidade é o nível médio de formação.

Mas uma dúvida que muitos concurseiros fazem é: como começar os estudos? E, além disso, é possível iniciar agora a preparação para o concurso INSS?

De acordo com a professora Lívia Seco, responsável pelo programa de mentoria do Direção Concursos para o INSS, não está tarde para começar a preparação. O momento (pré-edital) é ideal para se organizar de acordo com o concurso passado (realizado em 2016), garantindo uma boa base para o novo certame.

“Você terá condições de estar muito bem preparado (a) quando o edital for publicado. Com condições de cobrir algum ponto ou outro de novidade que venha a ser cobrado e ainda fechar lacunas de entendimento que ficaram na primeira fase de estudo (pré-edital)”, afirma.

Concurso INSS – qual matéria o candidato deve ter mais atenção?

Seja para concursos policiais, fiscais e administrativos, o concurseiro que defesa ingressar na carreira pública deve ter atenção com algumas matérias.

Com o concurso INSS não é diferente e, conforme relata a professora Lívia Seco, o candidato deve ter uma boa base em Língua Portuguesa e Direito Previdenciário, que representaram 71% do total de pontos da última prova objetiva.

Confira na tabela abaixo a porcentagem de pontuação de cada uma das disciplinas do concurso INSS de 2015:

Apesar de ter que redobrar a atenção nas disciplinas de Língua Portuguesa e Direito Previdenciário, Lívia Seco ressalta que é importante não deixar as outras disciplinas de lado, visto que o candidato deverá atingir o mínimo da pontuação estabelecida pelo edital.

Para não ser eliminado no concurso INSS de 2015, o edital exigiu que o candidato:

Obtivesse nota igual ou superior a 10 pontos na parte de conhecimentos básicos;

Obtivesse nota igual ou superior a 21 pontos na parte de conhecimentos específicos; e

Obtivesse nota igual ou superior a 36 pontos no conjunto das provas.

PDF x Videoaula

Uma dúvida que muitos concurseiros têm é em relação ao material ideal para estudar. Videoaula ou PDF? De acordo com a professora Lívia Seco, o aluno deverá encontrar a melhor forma de obter um alto rendimento no cronograma diário estabelecido.

“Se você observa que consegue avançar mais rápido e com elevado nível de entendimento lendo as aulas em PDF, então continue lendo as aulas em PDF. Se, por outro lado, você sente dificuldade na leitura do PDF e consegue entender melhor quando assiste à videoaula, então opte por assistir a videoaula”, afirma.

Seja com o PDF ou videoaula, a professora ressalta que o aluno deve cumprir 3 etapas na preparação:

Realizar o estudo teórico;

Fazer exercícios; e

Revisar o conteúdo.

Em texto recente do Direção Concursos, o professor Erick Alves comentou sobre videoaula x PDF. De acordo com o professor, o PDF tem o benefício da concentração e rápido desenvolvimento. Já com a videoaula, o aluno acaba ficando condicionado ao ritimo do professor. Porém, na videoaula o candidato pode entender melhor alguns pontos com base na didática do professor.

“Em algumas matérias, especialmente, a videoaula tem o seu valor, por exemplo: Direito Previdenciário. É a matéria mais importante para o concurso INSS. É uma matéria grande, tem vários detalhes, é uma matéria que muita gente está estudando pela primeira vez. (…) Com a didática dos professores, você vai conseguir entender melhor os pontos principais dessa disciplina”, explicou Erick Alves.

Confira o vídeo completo com dicas do professor Erick Alves:

Resumo concurso INSS