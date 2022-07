Concurso INSS: na briga, FGV tenta locais de prova em janeiro – EXCLUSIVO!

- Publicidade -

m documento obtido com exclusividade pelo Direção Concursos reforça a notícia de que o concurso INSS deve ter provas marcadas para janeiro de 2023.

Trata-se de uma ata de reunião, onde a Fundação Getúlio Vargas tenta reservas datas com instituições de ensino para realização de provas em janeiro. É importante citar que a banca do concurso INSS ainda não está definida. A decisão sairá até o próximo dia 5 de agosto.

provavelmente, a FGV tenta convencer a comissão organizadora de que teria condições de organizar as provas em janeiro, desejo da autarquia. No entanto, algumas universidades estão com as datas lotadas e acenam negativamente para algumas datas propostas pela banca.

Confira o documento:

A ata ainda cita o concurso Senado Federal, que busca encontrar brechas no calendário para aplicação de provas ainda em dezembro de 2022. A universidade em questão não consegue aplicar provas em 11 e 18 de dezembro.

Vale citar que o calendário de fim de ano (leia aqui) está bastante congestionado. As eleições, exame da OAB e aplicação do ENEM são empecilhos e as empresas tentam achar alternativas para as provas, em especial nacionais.

Alguns órgãos têm optado por lançarem editais com um período grande até as provas, casos de AL MG e TJ MG, por exemplo. O concurso Sefaz MG, que tinha provas em 11/12, foi realocado para janeiro, o que fez com que os rumores de provas nacionais nesta data crescessem nas redes sociais. A Receita Federal, aliás, entende que 11 de dezembro é a data ideal para marcação das suas provas.

Concurso INSS: panorama

O concurso INSS 2022 ofertará 1.000 vagas para candidatos com nível médio de formação. O cargo de Técnico de Serviço Social paga mais de R$ 5,4 mil ao recém-aprovado. O interessado precisa ter apenas nível médio para poder assumir uma das vagas. As nomeações dos aprovados ocorrerão em 2023.

Recentemente, uma comissão foi formada para definição da banca organizadora. O grupo deverá definir o nome da empresa até 5/8, de acordo com prazo estipulado pela portaria que criou a comissão.