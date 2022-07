Concurso Detran DF: publicada dispensa de licitação; 366 vagas!

- Publicidade -

Foi publicado no Diário Oficial do DF desta terça-feira (26/7), a dispensa de licitação entre o Detran DF (Departamento de Trânsito do Distrito Federal) e o IBFC (empresa que ficará responsável pelo novo edital de concurso público do órgão).

O novo concurso é esperado para oferta 366 vagas! Serão 123 oportunidades imediatas e 243 vagas para formação de cadastro reserva:

Técnico : 89 vagas imediatas + 151 cadastro reserva (nível médio)

: 89 vagas imediatas + 151 cadastro reserva (nível médio) Analista: 34 vagas imediatas + 92 cadastro reserva (nível superior em qualquer área de formação)

Confira abaixo os detalhes do documento publicado em diário:

Recentemente, em resposta ao jornalista Victor Gammaro, o diretor do Detran DF, Thiago Nascimento, informou que o contrato já foi assinado com a banca organizadora. Com isso, a expectativa fica pela publicação do edital. Saiba mais detalhes aqui!

A previsão, conforme informado pelo diretor do órgão em entrevista ao Direção Concursos, é de edital ainda no mês de julho.

Conforme dados do próprio governo do Distrito Federal, o salário inicial de um Técnico é de R$ 4.650,00. Já a remuneração inicial de um Analista é de R$ 6.437,50. Ao final da carreia os salários passam a ser, respectivamente, de R$ 6.310,15 e R$ 8.735,83.

Confira a entrevista completa feita com o diretor do Detran DF abaixo:

Resumo Concurso Detran DF