Compositora descobre possível plágio de Melody: ‘Espera aí’

A nova treta entre Melody e Anitta continua rendendo. A briga começou quando a funkeira disse que a cantora não é profissional. Irritada, a adolescente rebateu a crítica. Ela disse que a voz de Envolver não consegue chegar no topo as paradas de uma forma orgânica, assim como ela. Porém, Anitta lembrou que Melody alcançou o top 1 no Brasil com Assalto Perigoso, uma versão de uma música de Ariana Grande, e os fãs da artista fizerem isso chegar até a compositora da canção,

“Conheço os compositores da música que tu bateu top 1, mana. Acho que você não conhece eles porque a música é da Ariana Grande no caso, né. Mas fica tranquila que não mostrei para eles, se não…”, disse Anitta no Twitter.

Melody falou que estava sendo ameaçada pela funkeira, que supostamente iria fazer com que a música dela fosse derrubada. Os fãs da voz de Vai Malandra levaram essa história a sério e realmente fizeram o suposto caso de plágio chegar até uma das compositoras da canção.

“Essa música é um plágio de ‘Positions’ e está lucrando com isso. As reproduções já passam de 40 milhões sem dar os devidos créditos aos artistas”, disse uma conta de fãs de Anitta no Twitter marcando a gravadora de Ariana Grande. A publicação chegou a Nija Charles, uma dos compositores de Positions, que inspirou a música de Melody. “Agora, espera aí”, escreveu a produtora musical, dando a entender que essa história pode ganhar um novo capítulo.

Fãs de Anitta estão respondendo à publicação de Nija em inglês dizendo que Melody é explorada pelo pai desde que era criança e que isso precisa parar. “Essa garota está sendo manipulada pelo pai dela, que explora a música dela desde que ela tinha 7 anos de idade. Recentemente, eles começaram a envolver o trabalho de outras pessoas nisso. Tomara que essa situação se resolva, que ele pare de ganhar dinheiro disso e ela precisa ir para a escola”, dizem os tweets.

Por R7