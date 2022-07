Completando 10 anos no Acre, Programa REM apresenta 1ª Mostra de Projetos

- Publicidade -

A coordenação do Programa REM Acre Fase II apresentou, na segunda-feira, 25, no auditório da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), em Rio Branco, a I Mostra de Projetos realizada pelas subexecutoras do Estado.A atividade é resultado da reestruturação das atividades e revisão da repartição de benefícios.

“O objetivo é tornar conhecidos todos os projetos, atividades e entregas programadas para o período de 2022 e 2023, garantindo integração e transparência das iniciativas propostas”, explica Rosineide Sena, coordenadora-geral do programa no Acre.

O programa REM (REDD Early Movers, siga em inglês para Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal para pioneiros) é um incentivo financeiro de compensação, não reembolsável, por resultados em redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE). O programa é uma iniciativa da Alemanha e Reino Unido, por meio do Banco de Desenvolvimento da Alemanha (KfW), para o enfrentamento às mudanças climáticas.

Rosineide Sena explica que o objetivo principal é contribuir para a redução do desmatamento e também para a transformação socioambiental daqueles que cuidam e conservam as riquezas naturais, em especial os que residem nas áreas beneficiadas pelo programa. Em 2022, o REM Acre completa dez anos de implementação. Em 2022 e 2023, serão investidos mais de R$ 20 milhões para a execução dos projetos.