Começa nesta terça-feira o 21° Arraial Cultural

A Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) e a Secretaria de Empreendedorismo e Turismo do Acre (Seet) promovem a partir desta terça-feira, 12, a 21ª edição do tradicional Arraial Cultural, após dois anos sem ocorrer devido a pandemia, no calçadão da Gameleira, em Rio Branco, a partir das 17 horas.

A festa caipira se estenderá por seis noites, com apresentações de quadrilhas juninas e artísticas no palco Saudades do Seringal. Bingos, escolha da realeza caipira e praça de alimentação com comidas típicas também estão entre os atrativos do evento.

Neste ano, o evento traz de volta, após 4 anos sem sua realização, o Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, que contará com a presença de 11 equipes dos municípios Sena Madureira, Plácido de Castro, Porto Acre e Bujari. No sábado, 16, será realizada a apuração das campeãs do concurso, e no domingo, 17, fechando a programação, a campeã, a vice-campeã e terceira colocada irão se apresentar novamente ao público.

A festa contará com vários eventos simultâneos.

Confira a programação durante as seis noites no Palco Saudades do Seringal e na Arena dos Folguedos:

Arena dos Folguedos

• Dia 12 de julho – terça-feira

19h: Concurso da Realeza

21h: Show Banda Base

• Dia 13 de julho – quarta-feira

19h30: Quadrilha Junina JRF Plácido de Castro

20h30: Quadrilha Junina CL na Roça

21h: Show Banda tradicional

21h30: Quadrilha Junina Assanhados na Roça

• Dia 14 de julho – quinta-feira

19h: Quadrilha Junina Rasta Chinelo

20h: Quadrilha Junina Explode Coração

21h: Quadrilha Junina Malucos na Roça

22h: Quadrilha Junina Sassaricano na Roça

• Dia 15 de julho – sexta-feira

19h: Quadrilha Junina Farofa de capeta

20h: Quadrilha Junina Forrozeira

21h: Quadrilha Junina Matutos na Roça

22h: Quadrilha Junina Pega-Pega

Programação do Palco Saudades do Seringal

• Dia 12 de julho – terça-feira

18h: Grupo Harmonia

19h30: Rodada de Bingo

20h: Os Animadores do Forró

21h30: Rodada de Bingo

22h: Banda Arregaça-aê

• Dia 13 de julho – quarta-feira

18h: Grupo Hélio Melo

19h30: Rodada de Bingo

20h: Baile no Seringal

21h30: Rodada de Bingo

22h: Ferdiney Rios & Banda

• Dia 14 de julho – quinta-feira

18h: Assis Dantas canta Genival Lacerda

19h30: Rodada de Bingo

20h: Zé Jarina e Banda

21h30: Rodada de Bingo

22h Forró Pegada Prime

• Dia 15 de julho – sexta-feira

18h: Grupo Estrela do Norte

19h30: Rodada de Bingo

20h: Bruna Roberth e Banda

21h30: Rodada de Bingo

22h: Sandra Melo & Banda

• Dia 16 de julho – sábado

18h: Grupo Caravana do Pecado

19h30: Rodada de Bingo

20h: Forró Dantas

21h30: Rodada de Bingo

22h: Carlinhos Bahia & Banda

• Dia 17 de julho – domingo

18h: Renato Moraes e Banda

19h30: Rodada de Bingo

20h: Grupo Pimenta de Cheiro

21h30: Rodada de Bingo

22h: Álamo Kário & Banda