Combate ao tráfico: Polícia Militar prende traficantes e apreende entorpecentes

Homens do Rádio Patrulha 104 e 108 da Polícia Militar, prenderam dois homens acusados de tráficos de drogas na madrugada de terça-feira (12), no Bairro Boa União, Rua Boa União, localizado na região da Baixada em Rio Branco Acre.

De acordo com informações, por ser uma área conhecida pela polícia por prática de tráfico intenso, os agentes seguiram para o endereço e ficaram observando a movimentação, quando avistaram um homem identificado por Antônio Robson Rego de Aguiar, de 56 anos, em atitude suspeita. Ao ser surpreendido pela polícia, de imediato a ação dos agentes foi realizar a revista pessoal no indivíduo, e encontraram no bolso do mesmo, 30 trouxinhas de cocaína, e uma quantia em dinheiro equivalente a R$ 300,00 possivelmente oriundo do tráfico.

Ainda segundo relato dos policiais, um outro indivíduo identificado por Washington da Silva de Souza, 20 anos (vulgo) ou (apelidado) por “Bolacha”, é o líder do tráfico naquela região, tentou fugir, mas foi impedido pela guarnição. Com ele, foram encontradas mais 30 trouxinha de cocaína, e uma quantia em espécie equivalente a R$ 228,00.

Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão, e os elementos conduzidos a Delegacia Central de Flagrantes- DEFLA onde ficarão à disposição da justiça.