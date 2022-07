Com vestido transparente, Juliette é barrada em igreja de Barcelona

- Publicidade -

A cantora Juliette tem compartilhado com os fãs todos os momentos do seu passeio por Barcelona, na Espanha. Na manhã deste sábado (23/7), a campeã do BBB21 mostrou que os milhões de reais conquistados por ela não a impedem de passar por perrengues; a ex-sister contou ter sido barrada ao visitar um dos pontos turísticos da cidade: a Igreja Sagrada Família.

Segundo a própria influenciadora, o vestido escolhido para a ocasião foi classificado como inadequado por um dos funcionários do templo católico, considerado a obra mais importante do arquiteto catalão Antonio Gaudí.

Nos Stories, Juliette fez questão de mostrar como o look escolhido não era tão chamativo assim. “A gente saiu de casa e não tinha certeza se ia visitar a igreja. Então coloquei uma roupa um pouco transparente, porque aqui está muito quente. A gente fez várias outras coisas antes e comprou ingresso da igreja. Eu nem me toquei da minha roupa”, explicou a famosa.

“Cheguei aqui e o rapaz [funcionário do local] falou, todo sem graça: ‘Sua roupa está um pouco transparente’. Meu Deus, eu fiquei com vergonha. Eu entendo, é uma igreja. Tudo bem, enfim. Resumindo: comprei uma camisa para um amigo e acabei vestindo a dele para poder entrar. Um perrengue de turista”, ressaltou Juliette.

Por fim, a artista acabou pegando uma camisa emprestada com o amigo que a acompanhava e conseguiu visitar a igreja. “Até que ficou estiloso”, brincou.