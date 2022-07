Com parque pronto, ruas de acesso recuperadas, empresas instaladas, Sebrae mostra a Expoacre 2022 em números e com a programação das nove noites

- Publicidade -

Sendo o maior evento da cidade, a Expoacre é uma feira de exposição agropecuária, onde há presença de shows, rodeios, leilões, praça de alimentação e outros. Após dois anos de inatividade por conta da pandemia, a expectativa de movimentação é de R$ 100 milhões.

Em sua 47° edição, a Expoacre 2022 se estenderá por nove noites, iniciando no dia 30 de julho e encerrando no domingo, 7 de agosto. A tradicional cavalgada abrirá o evento, pela Via Chico Mendes até o parque de exposições Wildy Viana, sendo o ponto de concentração o Calçadão da Gameleira.

Durante as nove noites da feira, haverá estandes para exposições gastronômicas, atividades de negócios e de entretenimento, rodeios, shows, prova de laço, motocross, prova de vaquejada, circuito de corrida, provas de tambor e outros.

Programação Expoacre

Sábado, 30 de julho

08h30 – Cavalgada que abre a Expoacre 2022. Concentração no Calçadão da Gameleira. Desfile pela Via Chico Mendes até o parque de exposições Wildy Viana;

18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, setores de gastronomia e atividades de negócios e entretenimento da Expoacre 2022;

0h – Fechamento dos estandes de exposições;

3h – Encerramento de todas as atividades do dia na Expoacre 2022.

Domingo, 31 de julho

9h – Pesagem dos animais para julgamento da Raça Nelore. Espaço do Rankeamento;

18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, setores de gastronomia e atividades de negócios e entretenimento da Expoacre 2022;

20h – Abertura Oficial do Rodeio 2022;

0h – Fechamento dos estandes de exposições;

3h – Encerramento de todas as atividades do dia na Expoacre 2022.

Segunda, 1° de agosto

9h – Julgamento da Raça Nelore em pista. Espaço de Rankeamento;

18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, setores de gastronomia e atividades de negócios e entretenimento da Expoacre 2022;

20h – Eliminatória do rodeio;

23h – Show nacional de João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes.

Local: Arena de Shows Amilton Brito.

0h – Fechamento dos estandes de exposições;

3h – Encerramento de todas as atividades do dia na Expoacre 2022.

Terça, 2 de agosto

18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, setores de gastronomia e atividades de negócios e entretenimento da Expoacre 2022;

20h – Final do rodeio;

23h – Show da dupla Maiara e Maraisa & dupla Netto & Henrique.

Local: Arena de Shows Amilton Brito.

0h – Fechamento dos estandes de exposições;

3h – Encerramento de todas as atividades do dia na Expoacre 2022.

Quarta, 3 de agosto

17h – Abertura da Prova de Team Penning na Arena de Rodeio;

18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, setores de gastronomia e atividades de negócios e entretenimento da Expoacre 2022;

20h – Noite Católica – Show Nacional.

Local: Arena de Show Amilton Brito.

0h – Fechamento dos estandes de exposições;

3h – Encerramento de todas as atividades do dia na Expoacre 2022.

Quinta, 4 de agosto

17h – Final da Prova de Team Penning, na Arena de Rodeio;

18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, setores de gastronomia e atividades de negócios e entretenimento da Expoacre 2022;

20h – Noite Gospel – Show Nacional.

Local: Arena de Show Amilton Brito.

0h – Fechamento dos estandes de exposições;

3h – Encerramento de todas as atividades do dia na Expoacre 2022.

Sexta, 5 de agosto

15h – Abertura da prova de laço em dupla.

Local: Arena de Rodeios;

18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, setores de gastronomia e atividades de negócios e entretenimento da Expoacre 2022;

23h – Noite Amazon Music Eletronic.

Local: Arena de Shows Amilton Brito.

0h – Fechamento dos estandes de exposições;

3h – Encerramento de todas as atividades do dia na Expoacre 2022.

Sábado, 6 de agosto

15h – Abertura da Prova de Vaquejada classificatória – AVAC;

16H Abertura da Prova de Motocross.

Local: Pista de motocross do parque de exposições;

17h – Final da Prova de Laço em dupla.

Local: Arena de Rodeio;

18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, setores de gastronomia e atividades de negócios e entretenimento da Expoacre 2022;

0h – Fechamento dos estandes de exposições;

3h – Encerramento de todas as atividades do dia na Expoacre 2022.

Domingo, 7 de agosto

8h – 4° Corrida Expoacre – Circuito parque de exposições com percurso 4km e 8km;

15h- Final da Prova de Vaquejada – AVAC;

17H – Provas de Tambor, 4° Etapa da NBHA-AC, na Arena de Rodeio;

18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, setores de gastronomia e atividades de negócios e entretenimento da Expoacre 2022;

22h – Show de encerramento da Expoacre 2022 com o cantor Wesley Safadão.

Local: Arena de Shows Amilton Brito;

0h – Fechamento dos estandes de exposições;

3h – Encerramento de todas as atividades do dia na Expoacre 2022.

Programação Espaço Sebrae

Sábado, 30 de julho

19h – Abertura do Espaço – Sebrae.

Domingo, 31 de julho

19h – Lançamento do Canal Empreender.

Segunda, 1° de agosto

19h – Assinatura de Parcerias e Entrega de Certificados da Educação Empreendedora.

Terça, 2 de agosto

19h – Lançamento da Indicação Geográfica de Feijó.

Quarta, 3 de agosto

19h às 21h – Lançamento do Plano de Turismo de Base Comunicatório do Estado do Acre.

Quinta, 4 de agosto

19h às 20h – Lançamento do E-book “06 passos para implantar a LGPD na minha Empresa”.

20h às 21h – Desfile do Artesanato Acreano.

Sexta, 5 de agosto

19h às 20h – Lançamento do Plano de Intervenção do Ecossistema Local de Rio Branco.

20h às 21h – Caravana com os Prefeitos, Secretários e Empresários de Santa Catarina.

Sábado, 6 de agosto

19h – Caravana Brasil pra Elas.

Domingo, 7 de agosto

19h – Desfile do Artesanato Acreano.