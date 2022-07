Com mais de 5 km de percurso, Cavalgada abre Expoacre 2022 neste sábado (30) em Rio Branco

- Publicidade -

Foi dada largada na tradicional Cavalgada, evento que abre a maior feira agropecuária do Acre, a Expoacre, neste sábado (30) após dois anos suspensa por causa da pandemia. O desfile começou às 9h10, na Gameleira, Segundo Distrito de Rio Branco, e segue pela Via Chico Mendes com percurso de mais de 5 quilômetros até o Parque de Exposições Wildy Viana, na Rodovia AC-40.