Com gol nos acréscimos, Galvez bate Andirá e é campeão invicto do Acreano Sub-20

O Galvez é campeão invicto do Campeonato Acreano Sub-20. Com gol marcado nos acréscimos, o Imperador superou o Andirá por 1 a 0, neste sábado (2), no estádio Florestão, em Rio Branco (AC).

O herói do título foi o atacante Marcus Vinicius, que marcou aos 47 minutos da etapa final. Em lançamento para área, o meia Talis tocou para o atacante, que cabeceou para o fundo das redes.

Após um primeiro tempo equilibrado, o Andirá até teve chances de marcar, pressionou o adversário, mas não conseguiu passar pela defensiva do Imperador.

O Galvez termina o estadual da categoria com quatro vitórias e três empates. Foram 15 gols marcados e quatro sofridos.

Com o título, o Imperador tem vagas na Copa São Paulo de Futebol Júnior e Copa do Brasil Sub-20.