Com gol contra de Rodinei, Corinthians bate o Flamengo na prévia do encontro pela Libertadores

Na prévia do encontro pelas quartas de final da Libertadores, o Corinthians venceu o Flamengo neste domingo (10), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.

O gol da vitória foi contra, marcado pelo lateral flamenguista Rodinei, aos seis minutos do segundo tempo. Em realidades diferentes, com jogadores voltando de lesão e reforços chegando, as equipes voltarão a se enfrentar nos próximos dias 2 e 9 de julho, pelas quartas de final da Libertadores.

CORINTHIANS COMEÇA ABAFANDO O FLAMENGO



O Corinthians começou a partida indo para cima do Flamengo. E assim foi durante os primeiros 10 minutos. Em uma espécie de 3-4-3, com Fábio Santos fazendo a saída de bola como zagueiro pela esquerda, o Timão tinha velocidade, mas pecava na definição de nogadas. O clube alvinegro esteve por vezes atacando pelas pontas e cruzando bolas à área flamenguista, mas não finalizava.

FLA ACORDA

Aos 12 minutos, o Flamengo chegou ao ataque pela primeira vez, com João Gomes recebendo bola na entrada da área, pelo lado esquerdo e finalizando para fora, levando certo perigo ao gol de Cássio.

RODRIGO CAIO SENTE E É SUBSTITUÍDO

Aos 14 minutos, o zagueiro Rodrigo Caio ficou caído no gramado após uma dividida com o meia Du Queiroz, do Corinthians. O defensor tentou seguir em campo, mas sete minutos depois voltou a sentir dores e pediu para sair.

O camisa 3 ficou inconsolável em campo. O atleta vem de um histórico de frequentes lesões, principalmente no joelho, que sofreu uma infecção no fim do ano passado.

CÁSSIO BRILHA

Aos 30 minutos, o melhor lance da etapa inicial. Vitinho recebeu passe pelo lado esquerda, na entrada da grande área, cortou para dentro e finalizou com endereço, no canto canhoto, mas viu o goleiro corintiano, que completou 600 jogos neste domingo (10), dando um tapa essencial na bola, que ainda beijou a trave.

RECLAMAÇÃO E VP EXPULSO

Aos 33 minutos do primeiro tempo, Adson recebeu passe de Róger Guedes pela direita, encarou Ayrton Lucas, e na dividida por baixo o atacante corintiano caiu pedindo pênalti. O árbitro Ramon Abatti Abel estava há poucos metros do lance, mas não marcou a ação faltosa. O técnico Vítor Pereira, ficou maluco pela ausência da marcação e foi expulso por reclamação.

QUASE ADSON ABRE O PLACAR

Já nos acréscimos do segundo tempo, Adson recebeu novamente pela direita, cortou Victor Hugo e finalizou com perigo, no teto da rede, por cima do gol.

O lance tirou o ‘uhhh’ da torcida corintiana.

RODINEI ABRE O PLACAR… MAS PARA O CORINTHIANS



Assim como no primeiro tempo, o Corinthians voltou rondando a área flamenguista com cruzamentos de um lado para o outro. Mas logo aos seis minutos a sorte jogou junto com o Timão, quando Adson cruzou pelo lado esquerdo, a bola passou por toda a área e caiu com Mosquito pela direita, o camisa 19 colocou na área novamente, mas a bola pegou no lateral Rodinei, do Mengão, que tentou afastar, mas coloc

Autor de ‘assistência para o gol contra’, Mosquito entrou no intervalo. Ele voltou a jogar após seis partidas fora, se recuperando de uma tendinite.

GIGANTE CÁSSIO

O Fla não quis deixar barato o gol sofrido e foi para cima logo em seguida, com grandes chances. O Mengão poderia ter empatado, se não fosse Cássio o goleiro do outro lado.

No primeiro momento, Rodinei, tentando se redimir do gol contra, partiu pela direita, cruzou na medida para Gabigol, que cabeceou com força e obrigou o camisa 12 corintiano fazer grande defesa pulando no canto esquerdo. Na volta, Victor Hugo finalizou rasteiro, e Cássio defendeu em um tempo só.

BRUNO MELO ASSUSTA SANTOS

Em jogada de atletas que saíram do banco de reservas, Bruno Méndez saiu jogando pela direita e acionou Gustavo Mosquito, que arrancou e soltou para Bruno Melo, no bico da grande área, pelo lado esquerdo. Melo encheu o pé e obrigou o goleiro Santos dar um tapa no alto e mandar para escanteio.

FIM DE JOGO MALUCO

Tanto Corinthians, quanto Flamengo tiveram grandes chances de gols já nos acréscimos do segundo tempo.

Do lado corintiano, Róger Guedes recebeu passe de Gustavo Mosquito, partiu em velocidade, cortou o goleiro Santos, mas perdeu o ângulo e mandou na rede pelo lado de fora.

Na sequência, a resposta flamenguista quase foi com gol de Pedro, que recebeu passe de Éverton Ribeiro, fintou a marcação e finalizou para fora, tirando tinta da trave corintiana.

CORINTHIANS 1 X 0 FLAMENGO

CAMPEONATO BRASILEIRO – 16ª RODADA

Local: Neo Química Arena, São Paulo, BrasilData e hora: 10 de julho de 2022, às 16h

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Kléber Lúcio Gil (FIFA/SC) e Guilherme Dias Camilo (FIFA/MG)

Árbitro de vídeo: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

​Público/renda:

Cartões amarelos: Rafael Ramos e Giovane (Corinthians); Fabrício Bruno, Pedro e João Gomes (Flamengo)

Cartões vermelhos: Vítor Pereira (Corinthians)

GOLS: 1-0 Rodinei, contra (6’/2T)

CORINTHIANS: Cássio; Rafael Ramos (Bruno Méndez, 19’/2T), Gil, Raul Gustavo e Fábio Santos; Cantillo (Roni, intervalo), Du Queiroz e Giuliano (Bruno Melo, 19’/2T); Adson (Giovane, 34’/2T), Róger Guedes e Lucas Piton (Gustavo Mosquito, intervalo). Técnico: Vítor Pereira.

FLAMENGO: Santos; Rodinei, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio (Gustavo Henrique, 22’/2T) e Ayrton Lucas; João Gomes, Thiago Maia (Marinho, 15’/2T), Victor Hugo (Lázaro, 35’/2T) e Matheus França (Pedro, 15’/2T); Vitinho (Éverton Riveiro, 15’/2T) e Gabi. Técnico: Dorival Júnior.

Fonte/ Portal Yahoo.com