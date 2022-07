Com falta de recursos obras das BR-364 e 317 podem ser paralisadas em pleno verão

- Publicidade -

Um dos principais acessos entre Rio Branco e os principais munícipios do vale do Juruá pode ter sérios problemas em pleno verão amazônico: a Br-364 pode ter suas obras paralisadas por falta de recursos do Governo Federal.

A informação foi confirmada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DENIT). O secretário de da Secretaria de infraestrutura do Acre, Thiago Caetano, afirmou a informação e o Deputado Luiz Gonzaga (PSDB) já se manifestou referente a situação. Segundo ele essa obra da BR-364, garante o transporte de alimentos, combustível e gás a milhares de pessoas na região. Outra parte que pode ser prejudicada é a BR-317 que dá acesso ao Alto-Acre.

A situação de melhorias da BR-364 é uma problemática enfrentada há vários anos, caminhoneiros e outros meios de transportes como ônibus e carros de passeios enfrentam diversos problemas durante o ano. No inverno as lamas que causam atoleiros dificultam a chegada de alimentos e combustível na região, no verão o problema embora menor, muitos buracos causam diversos prejuízos como acidentes devido os buracos e a parte mecânica dos transportes.

Um posicionamento deve ser divulgado por parte do Denit, haja visto que uma reunião está sendo convocada com o superintendente do departamento nos próximos dias.