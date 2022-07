“Com calma, prudência e confiando em Deus”, diz Alan Rick sobre cenário político

- Publicidade -

O deputado federal Alan Rick, que havia sido anunciado como candidato ao Senado com apoio do governador Gladson Cameli, afirmou à reportagem da Folha do Acre na noite da última quarta-feira (13), que vê com calma o novo cenário que se desenha tendo a senadora Mailza Gomes como suposta candidata na chapa de Cameli.

Sem comparecer ao evento organizado por 8 partidos, incluindo o dele, o União Brasil, para anunciar Márcia Bittar como vice de Cameli e com a presença de Mailza Gomes, Alan preferiu o tom moderado.

“Vejo tudo isso com calma, prudência e confiando em Deus”, frisou.

Alan Rick, até aqui, mantém seu nome como pré-candidato ao Senado mesmo diante do flerte do grupo de Márcio Bittar com Mailza Gomes.

Fonte/ Portal A Folha do Acre