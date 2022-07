- Publicidade -

*Com apoio do Estado, programa de inclusão profissional inicia curso de computação industrial*

Gilmara Lima estava empolgada com a aula inaugural do curso de computação industrial, oferecido por meio do Programa de Desenvolvimento Profissional e Inclusão Social pelo Trabalho (Radioativo), promovido pelo Tribunal de Justiça (TJAC), com apoio do Estado do Acre.

“Não são todos os dias que temos oportunidades como esta e vou dar o meu melhor durante o curso. Tenho sonhos e esta etapa será muito importante para que eu possa realizá-los”, explicou a estudante de 20 anos.

O programa tem parceria com a Federação das Indústrias do Acre (Fieac). Para a capacitação, 35 estudantes em situação de vulnerabilidade social foram selecionados. As aulas serão ministradas em unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), em Rio Branco.

“Estamos oferecendo não só um curso de aprendizagem, mas uma proposta de mudança de vida para esses jovens”, observou João César Dotto, diretor regional do Senai.

Presente à solenidade realizada nesta segunda-feira, 18, a governadora em exercício, desembargadora Waldirene Cordeiro, aproveitou o momento para deixar uma mensagem motivacional aos estudantes.

“Espero que abracem a oportunidade que estão recebendo e se esforcem para obter a melhor aprendizagem possível”, disse.

A formação foi financiada por emendas parlamentares, no valor de R$ 480 mil. O montante foi repassado ao programa por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Como formas de incentivo à permanência dos alunos na capacitação, será garantida bolsa de estudo e vale-transporte.

“Este é um dos programas mais importantes que temos, porque traz esperança. Além de recuperar pessoas, permite que os nossos jovens cheguem qualificados ao mercado de trabalho”, ressaltou o presidente da Fieac, João Paulo Pereira.

Fonte/ Assessoria TJAC