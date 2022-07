Com apoio da Fieac Del Turismo realiza Fórum de Desenvolvimento para apresentação do Projeto Desenvolvimento Econômico Local

- Publicidade -

O Programa de Desenvolvimento Econômico Local do Turismo, conhecido como Del Turismo, é uma metodologia inspirada no modelo alemão para gestão do desenvolvimento local a partir de uma estratégia sustentável e de longo prazo que, através do turismo, fortaleça de forma concreta e consolidada a economia local e melhore a qualidade de vida dos munícipes.

O coordenador do programa Del Turismo na Região Norte, Estácio Guimarães, está em Cruzeiro do Sul para fazer uma consultoria para que a cidade possa ser conveniado para receber o Selo Green Destination, expedido pela fundação que tem sede na Holanda e certifica municípios que desenvolvem o turismo sustentável e responsável.

Em parceria com a Federação da Indústria do Acre (Fieac) o Del Turismo inicia o trabalho para a certificação do município com uma visita do coordenador a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, na manhã da última terça-feira (19), onde foi recebido pelo vice-prefeito Henrique Afonso para mostrar o projeto que pode ser implantado com o sinal verde da gestão municipal.

Cruzeiro do Sul já atrai o etnoturismo, o turismo religioso e de vivência da ayahuasca nas terras indígenas, comunidades rurais e ribeirinhas como o Rio Crôa e com o Selo Verde vai atrair principalmente o turista europeu. O DEL turismo já é desenvolvido com sucesso nos estados de Santa Catarina, Minas Gerais, Mato Grosso e Rio Grande do Norte.

Na tarde desta terça-feira o coordenador do Del Turismo participou de um Fórum de Desenvolvimento de Turismo, para apresentação do Projeto Desenvolvimento Econômico Local com a participação de representantes do poder público, empresários e empresárias de empresas que já prestam atendimento ao turista como hotéis e pousadas e de universidades, entre outros.

Fórum foi realizado na sede do Serviço Nacional Aprendizagem Comercial (Senac) com a participação da secretária de Turismo e Empreendedorismo da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, Gleiciane Cruz, da presidente do Conselho Municipal de Turismo, Siane Grandidier, secretário de Meio Ambiente e Turismo de Mâncio Lima, Rosaldo Marques, entre outros participantes.

O secretário de Meio Ambiente e Turismo da Prefeitura de Mâncio Lima, Rosaldo Marques, destaca que o Fórum vai orientar tecnicamente para a implantação do Del Turismo. “O turismo não pode ser feito de qualquer jeito, tem que ter os cuidados com o meio ambiente e em Mâncio Lima a gestão do prefeito Isaac Lima já caminhando há bastante tempo com essas políticas públicas de respeito biodiversidade”, disse.

Rosaldo Marques destaca ainda que o município de Mâncio Lima dispõe de vários pontos turísticos como a Serra do Divisor, três etnias e uma área de preservação Japiim/Pentecostes. “Então, temos que preparar a cidade para que o turista visite e depois queira retornar novamente ao perceber a responsabilidade social da gestão. O Del Turismo é uma ferramenta que pode auxiliar a dar mais visibilidade ao nosso potencial turístico e garantir mais desenvolvimento para o município”, disse.

A Secretária de Turismo e Empreendedorismo, Gleiciane Cruz, ressalta a visita ao vice-prefeito Henrique Afonso pelo coordenador do Del Turismo e avalia como um primeiro passo para uma possível implantação do programa em Cruzeiro do Sul ao destacar que o Fórum abrange todos os representantes do trade turístico – setor público, privado e Organizações Não Governamentais (Ongs).

“Sabemos do potencial do município, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo já trabalha ações nesse sentido e agora nessa reunião está sendo mostrado o projeto para a sociedade civil. A reunião com o prefeito foi mais técnica para que se possa entender a temática do Del Turismo”, disse.

A presidente do Conselho Municipal de Turismo de Cruzeiro do Sul, turismóloga Siane Grandidier, avalia como muito positiva a realização do Fórum para apresentação e conhecimento dos objetivos do programa que já foi apresentado ao prefeito para que se possa avaliar para um possível convênio com a Del Turismo.

“Essa reunião é de fundamental importância porque está colocando o projeto para a sociedade civil. É o município que adere ao programa, através de uma parte da consultoria. A Fieac é responsável pela outra parte que envolve todo o Sistema S. Sabemos do potencial do município de Cruzeiro do Sul e estamos construindo essa adesão ao programa”, disse.

A coordenadora da Fieac no vale do Juruá, empresária Janaína Terças, destaca a importante da parceria com a Del Turismo e a realização do Fórum com participação de representantes de entidades públicas, empresários e representantes do trade do turismo, como secretários e representantes da rede hoteleira para entender sobre o projeto.

“É preciso entender que o turismo tem que estar implementado junto com a economia sustentável. Destaco as belezas da região com o etnoturismo, somos uma região que preserva muito com sustentabilidade, mas é preciso ressaltar que o turismo aquece a economia local, o comércio e a indústria com a vinda e movimentação de turistas”, avalia.

Segundo Janaína Terças Cruzeiro do Sul é um pólo que recebe os turistas e já oferece uma infraestrutura de 60 unidades entre hoteis, pousadas e pequenas habitações, além de restaurantes, bares, shopping, além dos inúmeros pontos turísticos. “Com certeza sendo implantado o Del Turismo o programa vai ajudar a organizar ainda mais o turismo na região”, ressalta.

João Bosco Nunes é coordenador da Câmara Técnica de Turismo do Fórum Empresarial de Inovação do Estado do Acre, formado pelas Federações do Comércio, Agricultura e Indústria e ainda tem o Sebrae como braço forte tem também seis Câmaras Técnicas, incluída a do turismo que está sob sua coordenação destaca a importância do Fórum.

“O Del Turismo é um programa alemão que está nas cinco regiões do Brasil e na Região Norte só contempla o estado do Acre. O município de Epitaciolândia já assinou contrato e estamos levando essa ferramenta de gestão aos prefeitos, através dos Conselhos Municipais e Secretários de Turismo e a cadeia formada por hoteis, bares, restaurantes e outros”, disse.

Bosco destaca também que é um processo lento e em Cruzeiro do Sul esta é a terceira reunião para tratar do Del Turismo e que já há um interesse do prefeito. “O potencial do turismo é imenso com o etnoturismo, populações indígenas, Parque Nacional da Serra do Divisor, a cultura cruzeirense, Crôa e a arquitetura alemã que fascina brasileiros e estrangeiros”, avalia.

Fonte/ A Voz do Norte