- Publicidade -

O jovem identificado pelo nome de Daniel, morador do município de Sena Madureira sofreu um grave acidente na tarde deste domingo, 10, quando trafegava de moto na BR-364, próximo à ponte do Rio Purus, em Manoel Urbano.

Com o impacto da colisão a motocicleta ficou destruída.

As circunstâncias do acidente não foram divulgadas. O rapaz com fratura na perna recebeu encaminhamento para Rio Branco.