Clima infernal: torcida do Flamengo se prepara para duelo contra Galo

Depois de Gabigol prometer “inferno” no Maracanã, a torcida do Flamengo começou a se preparar para receber o Atlético-MG no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, que acontece nesta quarta-feira, 13 de julho.

Durante a madrugada de quarta, torcedores rubro-negros fizeram um foguetório em frente ao hotel em que a delegação do Galo está hospedada, em Copacabana. A Polícia Militar do Rio de Janeiro, inclusive, informou que foi feita uma intervenção na situação e que policiais “dispersaram a mobilização”. Entretanto, os envolvidos fugiram e os fogos foram apreendidos.

clima de tensão fora do campo começou após a entrevista do atacante Gabriel Barbosa no final da partida de ida, em que afirmou que o adversário conheceria a pressão e o inferno no Rio de Janeiro. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, reforçou a fala do jogador durante a semana.

Do lado mineiro, o Atlético enviou uma denúncia ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em relação ao uso do termo “inferno”, mas o pedido foi arquivado. A palavra foi autorizada recentemente pela polícia para ser utilizada em um mosaico.

O primeiro encontro entre as duas equipes, no Mineirão, terminou em 2 x 1 para o Galo. Agora, o Flamengo precisa de uma vitória de dois gols ou mais de diferença para se classificar de forma direta para as quartas de final da Copa do Brasil.

Fonte/ Portal metropole.com