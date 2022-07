Cliente é preso após mutilar cachorro da dona de um bar

- Publicidade -

Um homem de 43 anos foi preso preventivamente na tarde desta quinta-feira (21/7), no município de Piracanjuba, a cerca de 88 km da capital goiana. Ele é suspeito de mutilar, com uma faca de cozinha, os testículos do cachorro da dona de um bar onde ele acumulava dívidas. Segundo informações da Polícia Civil, o homem foi detido pelos crimes de maus-tratos de animais e ameaça.

Conforme apurado pela corporação, o agressor era cliente assíduo do bar da dona do animal e acumulava débitos referentes a bebidas alcoólicas, motivo pelo qual a proprietária do estabelecimento passou a cobrá-lo. No entanto, o homem continuava frequentando o local, mas passou a ameaçar a mulher, bem como a filha dele.

Violência contra o animal

Na madrugada do último sábado (16/7), depois de ingerir grande quantidade de bebida, o homem foi novamente cobrado, pela dona do bar e o homem teria se retirado do local. Ao chegar em casa percebeu, o homem se deu conta de que foi seguido pelo cão da proprietária.

Nesse instante ele pegou o animal em sua residência, buscou uma faca de cozinha e, segundo a Polícia Civil, retirou brutalmente os testículos do cão a “sangue frio”. Em seguida jogou os testículos e o animal na rua.

Ele foi preso em uma propriedade rural, onde estava escondido desde o crime. De acordo com a corporação, o homem já possui passagens por tentativa de homicídio e posse de drogas. Durante interrogatório, ele permaneceu em silêncio.

O autor responderá pelos crimes de maus tratos de animais e ameaça, cujas penas somadas podem atingir mais de 5 anos de prisão.

O animal foi socorrido por vizinhos e encaminhado a uma clínica veterinária onde passou por cirurgia. O estado de saúde dele é estável, mas ainda há risco de morte.