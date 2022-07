Cliente de pizzaria paga com Pix falso e recebe pizza de mentira

- Publicidade -

O dono de uma pizzaria de Teresina (PI) teve a ideia de devolver um golpe com outro. Ele recebeu um pedido, contudo, o pagamento foi feito por meio de um Pix falso. Robson Costa já havia tido um prejuízo de R$ 300 um mês antes, pelo mesmo motivo, e decidiu que não seria enganado novamente.

Ele recebeu um comprovante de pagamento de R$ 55, que seria referente a um pedido. No entanto, na conta bancária, o valor depositado era de R$ 0,01. Ou seja, o comprovante foi adulterado.

O homem que tentou dar o novo golpe na pizzaria foi o mesmo que deu o prejuízo de R$ 300. O estabelecimento, então, decidiu então entrar na brincadeira e devolver na mesma moeda.

A pizzaiola propôs enviar uma pizza seca, sem recheio, apenas a massa. O refrigerante não seria Guaraná, mas uma garrafa cheia de suco em pó. O entregador deu outra ideia: colocar sal na bebida.

Na entrega, o endereço era o mesmo do golpe anterior. As características do homem também eram as mesmas. Ao receber o pedido e checar a comida, o golpista enviou uma mensagem para a pizzaria dizendo que não entendia o motivo de a entrega ter sido daquela forma. Em seguida, bloqueou a pizzaria.

Ao compartilhar a situação em grupos de empresários da região, outro empreendedor relatou que o mesmo golpista tentava aplicar o mesmo golpe, mas pedindo duas cervejas.

Robson decidiu que vai procurar a polícia e denunciar o homem. “Não confiamos mais só no comprovante. Estamos sempre olhando se o valor está na conta”, disse ao G1.