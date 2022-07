Cientistas transformam aranha morta em “garra robótica”

- Publicidade -

Em estudo publicado na última segunda (25/7), no periódico científico Advanced Science, os cientistas descobriram uma maneira de fazer as pernas de uma aranha-da-grama (Lycosa erythrognatha) morta se desenrolarem e agarrarem objetos. Eles chamaram esse novo sistema biônico “necrobótica”.

Transformar aranhas mortas em garras mecânicas pode parecer um pesadelo para certas pessoas, especialmente quem tem aracnofobia, mas até tem seus “benefícios”. As pernas do aracnídeo podem agarrar objetos grandes, delicados e de formato irregular com firmeza e suavidade sem quebrá-los, revela o site norte-americano Science Alert.