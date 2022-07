Chelsea considera a contratação de Cristiano Ronaldo

- Publicidade -

O Chelsea considera se movimentar no mercado pela contratação de Cristiano Ronaldo, segundo o “The Athletic”. Embora tenha contrato com o Manchester United até 2023, o atleta pediu para deixar os Diabos Vermelhos.

Apesar do atacante não estar à venda, o camisa sete busca uma mudança visando jogar a Champions League. Os Blues estão classificados para o principal torneio da Europa e possuem espaço no setor ofensivo após a saída de Lukaku.

No mês passado, Todd Boehly, novo proprietário do Chelsea, se encontrou com Jorge Mendes, empresário do astro. Uma possível ida do português para o clube londrino foi um dos assuntos tocados na conversa.

Embora a questão econômica não seja um problema para a equipe da Premier League, resta saber se Cristiano Ronaldo se encaixa no perfil que o técnico Thomas Tuchel procura para seu time na próxima temporada.

Além do gajo, o nome de Neymar também vem sendo ventilado como possível reforço dos Blues. O clube monitora as duas opções de mercado, mas deve agir nos próximos dias para montar um elenco mais competitivo.

Fonte/ Portal Yahoo.com