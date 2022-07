Cauã Reymond sofre acidente na Barra

- Publicidade -

O ator Cauã Reymond sofreu um acidente de carro na manhã desta quarta-feira na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Cauã tinha acabado de sair da academia quando outro veículo bateu na traseira do carro do ator na Avenida Lúcio Costa, nas proximidades da Praia dos Amores. O outro veículo era dirigido por um homem idoso que passou mal e colidiu contra a traseira do carro de Cauã. O ator nada sofreu mas o idoso teve ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros. O homem foi levado para o Hospital Lourenço Jorge, no bairro. O ator ajudou os bombeiros no socorro ao idoso.

O ator comentou o caso em vídeo divulgado pelos agentes da base do programa Segurança Presente da Barra da Tijuca:

— Acabei sofrendo um acidente. Está tudo bem, graças a Deus. Mas estou fazendo esse vídeo para agradecer o cuidado do Barra Presente, da PM e dos bombeiros. O Corpo de Bombeiros chegou super rápido. Saúde para todos. O treino foi bom, mas infelizmente o acidente aconteceu. Mas fui muito bem atendido — contou o ator.

Este foi o segundo incidente público com o ator em apenas uma semana. No dia 29 de junho, foi revelado que o ator, a mulher Mariana Goldfarb, a filha Sofia de 10 anos e dois cães da família foram atacados no condomínio onde moram, no Joá, por três cães da raça pitbull. Os animais, que circulavam pelas ruas do condomínio sem coleira eram do rapper Flavio Cesar Costa de Castro, o Orochi, que também mora no local. A polícia civil instaurou processo para investigar o caso.