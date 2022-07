Casal morre após cair com o carro em ponte de madeira

Com a queda, as vítimas, identificadas como Dionia Gonçalves, de 51 anos e Franque Roberto, ficaram presas na cabine do carro e morreram afogadas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quando chegaram ao local do acidente, o carro estava submerso no rio e com a ajuda da Polícia Militar (PM), conseguiram tirar uma das vítimas do veículo e realizaram o procedimento de ‘ressuscitação’, mas não tiveram êxito.