Casa que jorra suposto sangue pelas paredes assusta e viraliza no PR; veja o vídeo

Uma casa que jorra um líquido vermelho, semelhante a sangue, chamou atenção nas redes sociais. Pelas imagens que circulam é possível ver o momento em que o suposto sangue escorre nas paredes e nos móveis da residência, na cidade de Cambé, Região Metropolitana de Londrina.

O assunto viralizou nas redes sociais e diversos boatos surgiram sobre o assunto. Entre eles, até que o material já tinha sido analisado e constatado que era sangue do tipo O positivo. Um padre também teria sido chamado para exorcizar a casa.

No entanto, nenhuma dessas versões foi confirmada oficialmente. Uma equipe da RICtv foi até o local e conversou com a moradora. Ela não autorizou que imagens fossem registradas na casa e disse que ficou surpresa com a repercussão. Ainda segundo ela, o pai dela teria se cortado e, enquanto caminhava, manchou de sangue objetos e móveis da residência.

O diretor do Instituto de Criminalística (IC) de Londrina, Luciano Bucharles, informou a equipe que até o momento não recebeu nenhum chamado para ir até a casa.

Veja vídeo: