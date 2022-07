Carro pega fogo em avenida

- Publicidade -

Um carro pegou fogo no meio da Avenida Washington Soares, em Fortaleza, na noite desta sexta-feira (8). O motorista conseguiu sair do veículo antes que as chamas se espalhassem.

O incidente aconteceu por volta das 21h20, segundo o Corpo de Bombeiros, próximo ao Fórum Clóvis Beviláqua. Não houve feridos.

Segundo os bombeiros, o condutor sentiu o cheiro de gasolina e ao parar no sinal, cerca de 200 metros depois, percebeu que o carro estava em chamas.