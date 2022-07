‘Carro do mal’: adolescentes usam veículo que solta nuvem de fumaça para despistar polícia

- Publicidade -

Dois adolescentes foram detidos com 400 quilos de drogas transportados em um carro de luxo após uma perseguição que terminou na região do Bom Retiro, no centro de São Paulo, na noite desta terça-feira (19).

Equipes do 2º Batalhão de Polícia de Choque estavam em patrulhamento pela marginal Tietê, próximo à ponte do Piqueri, na região da Lapa, zona oeste da capital paulista, quando avistaram um carro com duas pessoas.

Os agentes deram sinais ao motorista do Volkswagen Passat para que ele parasse o veículo, mas ele desobedeceu à ordem, e teve início a perseguição.

Durante o acompanhamento, o carro soltou pelo escapamento uma fumaça branca que chegou a bloquear a visão dos policiais que atendiam à ocorrência. Os suspeitos jogaram celulares pela via durante a fuga.

Após cerca de 8 quilômetros, os policiais conseguiram alcançar o veículo na rua Tenente Pena, no cruzamento com a rua dos Italianos, no Bom Retiro.

Com a aproximação das equipes, os dois adolescentes que estavam no carro desceram na via e informaram os agentes sobre o transporte da carga. A dupla contou aos policiais que o objetivo era levar o entorpecente até um endereço no centro de São Paulo.

Segundo a polícia, no veículo foram localizadas dezenas de tabletes de drogas lacradas. Até o momento, a corporação não soube informar o tipo da carga.

Os adolescentes, um do Paraguai e o outro do estado do Paraná, foram levados à delegacia. A ocorrência foi encaminhada ao Denarc (Departamento de Investigações sobre Narcóticos) ou ao 77° Distrito Policial (Santa Cecília).

Veja vídeo: