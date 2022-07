Carne na cueca! Homem é preso roubando de mercado com 2,1 kg

- Publicidade -

A Polícia prendeu um homem de 33 anos suspeito de furtar 2,1 quilos de contrafilé e esconder a carne na cueca em um supermercado no distrito de Brás Cubas, em Mogi das Cruzes (SP). O caso aconteceu nesta quarta-feira (6).

De acordo com relatos de um representante do supermercado, ele disse à polícia que o suspeito já tinha sido flagrado cometendo outros furtos dentro do estabelecimento, por isso, a equipe de segurança ficou atenta logo que ele entrou.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, os funcionários viram quando o homem foi até o açougue pedir uma peça de carne. Em seguida, se direcionou para a saída e passou pelos caixas sem fazer qualquer pagamento.

O representante ficou esperando na porta, onde abordou o homem e pediu que ele o acompanhasse até uma área mais reservada. No banheiro, o suspeito teria confessado que estava com uma peça de carne na cueca.

Apesar do flagrante, ainda de acordo com o boletim, o suspeito teria alegado que tinha furtado o produto em outro mercado. Ao todo, eram 2,1 quilos de contrafilé, avaliados em R$ 105.

A Guarda Civil Municipal foi chamada e levou o homem, junto ao funcionário do estabelecimento, até a Central de Polícia Judiciária.

O caso foi registrado como furto. A Polícia Civil pediu por exames de corpo de delito e o homem foi levado para a cadeia.