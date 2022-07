Carlos Santana desmaia durante apresentação nos Estados Unidos

- Publicidade -

O lendário músico Carlos Santana sofreu uma emergência médica na terça-feira (5) durante uma apresentação em Michigan, nos Estados Unidos.

Santana foi “superado por exaustão pelo calor e desidratação”, de acordo com um comunicado de sua equipe de gestão postado em sua página oficial no Facebook. Ele estava se apresentando no Pine Knob Music Theatre, um anfiteatro ao ar livre em Clarkston.

As temperaturas em Clarkston atingiram cerca de 32ºC na terça, bem acima da média, de acordo com o meteorologista da CNN Robert Shackelford.

“Ele tinha acabado de começar uma música sobre alegria e amor”, disse Alisa Zee, que compareceu ao show, à CNN. “Ele pediu cura para o mundo. Foi durante essa música que desmaiou.”

Em vídeos gravados por fãs, o músico aparece sentado no canto do palco e para de tocar violão. Enquanto a equipe médica cuidava de Santana, a equipe de palco levantou uma lona preta para bloquear a visão do palco. Enquanto ele estava sendo carregado para fora do palco, os fãs podem ser ouvidos em um vídeo torcendo pelo músico. Zee disse que estava acenando para os espectadores quando foi levado para fora do palco.

“Carlos foi levado ao departamento de emergência da McLaren Clarkston para observação e está bem”, dizia o comunicado em sua página no Facebook.

Carlos Santana postou uma breve mensagem para seus fãs no Facebook: “Obrigado por suas preciosas orações. Esqueci de comer e beber água, então fiquei desidratada e desmaiei.”

O músico estava programado para se apresentar com Earth, Wind e Fire na noite de quarta-feira (7) na Pensilvânia, mas esse show foi adiado, de acordo com o comunicado.

Santana se apresentou na última segunda-feira como parte do show “The Fourth in America” ​​da CNN.

Fonte: CNN