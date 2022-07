CAPTURADO: “Loló é preso pela Polícia Militar, por assalto ao Supermercado Girassol

- Publicidade -

O assaltante Antônio José Castro Amorim, vulgo “Loló”, foi preso por uma guarnição da Polícia Militar do município de Tarauacá. A prisão aconteceu terça-feira, 19, ” em um matagal no Bairro Ipepaconha.

Ele é o criminoso que no último sábado (16), armado de facão, ameaçou a atendente do supermercado Girassol, de morte e levou todo o dinheiro do caixa. Era por volta das 05:32 da manhã, quando “Lolo” invadiu o Supermercado, toda ação do bandido foi gravada pelas câmeras de monitoramento do local.

Segundo informações da polícia, Antônio quando tinha 16 anos, praticou um homicídio. Agora maior de idade, já efetuou vários delitos no município.

A Policia Militar já havia identificado o assaltante, hoje de posse de um mandado efetuou sua prisão. O mesmo ficará a disposição da justiça.