Capitão da Marinha vira réu por morte, a facadas, dos pais do ex-namorado

O juiz Alexandre Abrahão, titular do 3º Tribunal do Júri da Capital, aceitou nesta sexta-feira (8) a denúncia do Ministério Público estadual contra capitão da Marinha Cristiano da Silva Lacerda. Ele é acusado de ter matado a facadas Geraldo Pereira Coelho e Osélia da Silva Coelho, pais do seu ex-namorado, Felipe da Silva Coelho.

O crime ocorreu na noite do dia 24 de junho, no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio de Janeiro. Cristiano tinha sido denunciado pelo MP na quinta-feira (7).

O acusado vai responder à ação penal pelos homicídios triplamente qualificado. Segundo a denúncia, o oficial da Marinha matou as vítimas por meio cruel, com “elevado número” de facadas. As vítimas foram surpreendidas quando estavam deitadas no sofá-cama, não tendo qualquer chance de defesa.

Segundo o processo, o crime se deu por vingança, pois o acusado, inconformado com o fim do relacionamento amoroso que mantinha com o filho das vítimas, “quis lhe causar intenso sofrimento assassinando seus pais, ambos idosos”.