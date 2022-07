CAPACITAÇÃO: Unama disponibiliza mais de mil vagas em 13 cursos gratuitos em Rio Branco

- Publicidade -

A Unama está com inscrições abertas para mais de mil vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional. As oportunidades fazem parte do “Projeto Capacita”, que visa oferecer capacitação rápida e gratuita para a população, favorecendo, além do indivíduo, as economias locais.

Serão oferecidos 13 cursos gratuitos de capacitação em diversas áreas, entre eles “A arte de falar em público”, “Democracia digital” e ” As mudanças climáticas no Planeta Terra”. As inscrições podem ser feitas através do site extensão.unama.br ou via telefone, pelo contato 998120220, até o dia 23 de julho.

Além de cursos presenciais, o projeto também aderiu ao sistema híbrido, oferecendo cursos de forma remota. Os cursos tem uma carga horária, em média, de duas horas, e conta com a participação de pessoas de todas as faixas etárias.

De acordo com a diretora da Unama, advogada Tatiana Carbone, a certificação será garantida para todos aqueles que se inscreverem e estiverem presente durante as aulas.

A Unama está localizada dentro do Via Verde Shopping.

Fonte/ A Gazeta do Acre