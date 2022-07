‘Cão ladrão’ invade mercado, furta ração e foge; veja vídeo

- Publicidade -

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o cachorro Tibério “furtou” um saco de ração, em Amambai (MS) – a 334 quilômetros de Campo Grande. As imagens repercutiram nas redes sociais.

Cachorro é flagrado ‘furtando’ ração em MS

O vídeo mostra a “ação criminosa”, que aconteceu na noite de domingo (3), no centro de Amambai. Nas imagens é possível ver Tibério entrando no local e, como quem não quer nada, caminhando pela sessão de rações. Momentos depois, como não quer nada, o cão “abocanha” um saco e foge correndo pela calçada. Veja vídeo acima.

Ao ver a situação, uma funcionária do estabelecimento saiu correndo atrás do cachorro para recuperar o pacote. Ao g1, a proprietária do estabelecimento, Valdelice Alves Afonso, contou como lidou com a situação.

“Nós não brigamos com ele, só o repreendemos para que ele não fizesse novamente aquilo. Depois até levamos um presente para ele, um saco de ração”, contou.

Cão reincidente

Depois do “furto”, a dona do supermercado conta ter encontrado o tutor de “Tibério”. “O dono disse que estava indo para o estabelecimento e ficou envergonhado por ter visto o cãozinho correndo para dentro”.

Ainda segundo ela, o pai do doguinho ainda disse que ele é andarilho e que já apareceu em casa com muitas outras coisas. Apesar disso, jamais imaginou que ele pudesse pegar um saco de ração do estabelecimento.