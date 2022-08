Cão farejador da PM acha drogas escondidas em túmulo de cemitério

- Publicidade -

A Polícia Militar de Minas Gerais, com a ajuda da cadela Aria, encontrou drogas escondidas dentro de um túmulo na cidade de Pedro Leopoldo, na grande Belo Horizonte (MG), na noite de sábado (30/7). As informações são do portal Uol.

Segundo a polícia, o suspeito de tráfico de drogas, que morava próximo ao local, vendia a droga em casa e costumava guardar os entorpecentes no cemitério.

Durante as buscas, a cadela Aria parou em cima de um túmulo e, quando os policiais abriram a tampa, acharam as drogas. Os agentes também encontraram entorpecentes e outros objetos, como máquina de cartão, balança de precisão e celulares, na casa do homem, que foi preso em flagrante.

Na ação, foram apreendidas oito buchas de maconha prensada, três tabletes de cocaína, cocaína em pó e seis pedras de crack.

Os policiais chegaram ao suspeito após receberem denúncias anônimas de moradores da região.

Metrópoles