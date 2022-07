Cantora diz que teve show encerrado por não “mandar alô” para prefeito

- Publicidade -

A cantora Tayara Andreza usou suas redes sociais para fazer um desabafo na madrugada deste domingo (3/7). Ela afirmou, na ferramenta stories, que teve seu show interrompido porque não “estava mandando alô” para o prefeito Aluízio Xavier (PSD). A apresentação aconteceu em Tracunhaém, Zona da Mata de Pernambuco.

De acordo com o relato da artista, a situação não parou por aí. Ela alega que sua equipe foi agredida com spray de pimenta na saída do evento por pessoas que prestavam serviço para a festa chamada “Trezenário de Tracunhaém”.

“Fiquei sabendo agora que o pessoal aqui da prefeitura está pedindo para a gente encerrar o show. Que eu saiba, eu fui contratada para cantar, não para ficar mandando alô. Aí o prefeito, não sei mais quem, porque eu não estava mandando alô, pediu para eu encerrar o show”, disse a cantora no palco.

Fonte: Metrópoles