Câncer no fígado: saiba quais são os primeiros sintomas

O tratamento é feito com cirurgia e quimioterapia, a depender do tamanho e da gravidade de cada caso, e as chances de cura são maiores quando o tumor é identificado precocemente, em estágios mais iniciais.

Quando já não é possível alcançar a cura do câncer no fígado, o tempo de sobrevida é de aproximadamente 5 anos, mas esse valor pode variar de acordo com o grau de desenvolvimento da doença e outras doenças do paciente.

Conheça os primeiros sintomas de câncer no fígado:

Dor na barriga, especialmente no lado direito do abdômen

Inchaço da barriga

Perda de peso sem causa aparente

Perda do apetite

Cansaço excessivo

Pele e olhos amarelados

Como é o tratamento

Em quase todos os casos, o tratamento do câncer de fígado é feito com cirurgia para retirar toda a área afetada. Porém, pode ser necessário fazer quimioterapia ou radioterapia antes da cirurgia para diminuir o tamanho do câncer e facilitar a sua remoção.

Nos casos mais graves, em que o câncer está muito desenvolvido ou se espalhando para outros órgãos, a quimioterapia e a radioterapia também podem ser utilizadas apenas depois da cirurgia para tentar eliminar as células cancerígenas restantes.

Se existir outra doença, como cirrose, a remoção de um parte do fígado pode ser mais complicada e, por isso, o médico pode recomendar um transplante de fígado para tentar alcançar a cura. Entenda como é feito o transplante de fígado.

(Com informações do portal Tua Saúde.)