Campeonato Feminino terá oito equipes e começa dia 15/8

Com dois clubes a mais em relação à disputa da última edição, o Campeonato de Futebol Feminino terá nesta temporada oito equipes, divididas em duas chaves, brigando pelo título. Conforme sorteio realizado durante o arbitral dessa quarta-feira (27), os grupos ficaram divididos da seguinte maneira: Andirá, Assermurb, Sena Madureira e Vasco (grupo A); Adesg, São Francisco, Rio Branco e Galvez (grupo B).

Conforme aprovado pelos dirigentes de clubes, as equipes no primeiro turno jogam fora de suas respectivas chaves. A melhor colocada de cada grupo carimba vaga na decisão do turno (único jogo). No returno, as equipes duelam dentro dos seus respectivos grupos. A primeira colocada de cada chave garante vaga na decisão do turno em disputa (jogo único). O regulamento prevê ainda que, em caso de campeões diferentes, haverá um jogo extra para apontar o campeão da temporada.

A primeira rodada da competição começa a partir do dia 15 de agosto, no estádio Florestão: Vasco da Gama x Adesg (16h) e Sena Madureira x Rio Branco (18h). Três dias depois (18/8) a primeira rodada será finalizada com mais duas partidas no estádio Florestão: Andirá x São Francisco (16h) e Assermurb x Galvez (18h).