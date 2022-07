Campeão da Libertadores é vendido e rende ‘bolada’ ao Flamengo

- Publicidade -

Após a chegada do técnico Dorival Júnior, o Flamengo voltou com tudo ao mercado. O primeiro nome confirmado foi o de Éverton Cebolinha. Os valores giraram na casa dos 14 milhões de euros, podendo chegar aos 16 com bonificações previamente estabelecidas no contrato.

Outro atacante que deve chegar ao clube, Luis Henrique, do Olympique de Marseille. O jogador, que chegará para a vaga do lesionado Bruno Henrique, também era alvo do Botafogo, mas acabou optando pelo Flamengo.

Contudo, além das contratações, o Mengão também vem fazendo caixa nesta janela de transferências, embolsando quantias milionárias com a venda de jogadores.

Léo Duarte é vendido e rende R$ 1 milhão ao Flamengo

A mais recente destas negociações que renderam dinheiro ao Flamengo, foi a venda de Léo Duarte ao Basaksehir, da Túrquia, que segundo o jornalista Venê Casagrande, rendeu R$ 1 milhão ao Mengão.

O zagueiro, cria das categorias de base do rubro-negro, foi vendido ao Milan ainda na temporada 2019/20 e após não conseguir espaço no time italiano, acabou emprestado ao clube turco, que nos últimos dias, optou por comprá-lo em definitivo.

O Flamengo terá direito a 2,68% do valor total da venda, que será de 5,5 milhões de euros (R$ 33,8 milhões), sendo 147 mil euros (R$ 1 milhão) destinados aos cofres do Mais Querido.

Fonte: Somos Fanáticos Brasil