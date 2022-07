Caminhonete cai no rio Juruá; duas pessoas foram socorridas e outra segue desaparecida

- Publicidade -

Um acidente aconteceu na noite deste domingo, 24, Uma caminhonete caiu no rio Juruá quando tentava sair do município de Rodrigues Alves. A informação é de 3 pessoas estavam no carro.

O automóvel trata-se de uma caminhonete. O motorista teria errado a estrada de acesso a balsa e caiu em um barranco de aproximadamente 10 metros. O carro ficou totalmente submerso.

Segundo informações dos bombeiros de Cruzeiro do Sul, duas pessoas estavam no veículo e conseguiram sair, uma de 44 e outra de 51 anos, a terceira continua desaparecida.

De acordo ainda com os bombeiros, todos são de Rio Branco. O condutor e o passageiro haviam ingerido bebidas alcoólicas. Como não conheciam a região, entraram em uma estrada desativada, caindo no barranco do rio.

Desde a noite do acidente, o Corpo de Bombeiros faz buscas no rio Juruá na tentativa de localizar a vítima, mas somente o veículo foi encontrado.

Informações Juruá Online