Câmara vota 30 projetos antes do recesso, incluindo PLs polêmicos e LDO de R$ 1,8 bi

A dois dias para o início do recesso parlamentar, os vereadores de Rio Branco se preparam para votar um pacotão de 30 projetos, a maioria deles vindo do executivo, incluindo a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano e o polêmico regime único da prefeitura que mexe nos salários dos servidores.

A análise dos projetos começa nessa quarta-feira (13) que terão que ser votados até amanhã, quinta-feira (14), último dia de trabalho do parlamento deste semestre.

A LDO que tem previsão orçamentária de R$ 1,8 bilhão de reais ainda será analisada pela Comissão de Orçamento e Finança. Segundo o relator do projeto, vereador Ismael Machado, nesse momento serão discutidos as diretrizes de aplicação de recursos para que no final do ano seja votada a Lei de Orçamento Anual (LOA).

Outro projeto que será votado é sobre o uso dos créditos de superávites que serão remanejados para secretárias do município, como por exemplo Secretaria de Meio Ambiente.

Fonte/ Portal A Folha do Acre